Ecco le CONFERME: tornano FREDDO e NEVE in pianura prima di fine mese!

Giù la maschera! Il modello americano esce allo scoperto e, come vedete dalla mappa qui sopra, disegna scenari da inverno vero e proprio in zona Cesarini, cioè verso la fine di febbraio.

Sono giorni che lo andiamo dicendo, arrivano anche stamane ulteriori conferme sulla svolta barica che interverrà da venerdì 24 febbraio in poi, forse anche prima, con lo spostamento dei massimi di pressione sul nord Europa e il conseguente affondo di correnti gelide nell'area mediterranea, che potrebbero favorire la formazione di depressioni al suolo con conseguenti piogge ma soprattutto NEVICATE.

Lo dice in maniera anche in maniera abbastanza eloquente la media degli scenari del modello, cosa rara per una previsione a così lunga distanza, cioè a 10 giorni di distanza:

Facile immaginare che, di fronte ad una media del genere, molte emissioni del modello vadano verso scenari perturbati anche spettacolari, come quelli che vi mostriamo di seguito:

Non ci sarebbe nulla da stupirsi se vedessimo nevicare in pianura proprio a fine inverno, anzi l'interazione dell'aria fredda con l'aumentata radiazione solare favorisce fenomeni a carattere convettivo, cioè rovesci di neve anche intensi anche con temperature non propriamente da neve. Dunque seguite gli aggiornamenti!

COMMENTO

Le possibilità di una irruzione fredda durante l'ultima decade di febbraio sono aumentate notevolmente sino al 55%, le conseguenze sul territorio sono tutte da scrivere ma intanto è importante che l'anticiclone, il vero flagello dei nostri tempi, abbandoni almeno temporaneamente l'Italia.