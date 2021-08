Ecco la FINE de SUPERCALDO in Italia!

Anche oggi viene confermato il picco dell'anticiclone africano sull'Italia nel periodo di Ferragosto e nei due giorni immediatamente seguenti, ovvero lunedi 16 e martedi 17 agosto (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/attenzione-colpi-di-calore-nel-week-end-di-ferragosto-ecco-dove-si-rischier-di-pi-/91323/).

Da mercoledi 18 agosto questa terribile ondata di caldo dovrebbe progressivamente abbandonare l'Italia sotto refoli di aria più fresca proveniente dal nord Atlantico.

Si tratterà di un'azione definitiva o in seguito si avrà una nuova ondata di caldo? A questa domanda non sappiamo rispondere, tuttavia è già molto che i modelli vedano la fine di questo tunnel bollente che sta tormentando l'Italia da troppo tempo.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello europeo valida per mercoledi 18 agosto...tra una settimana esatta:

Risulta pienamente confermata la rimonta dell'alta pressione delle Azzorre sul Vicino Atlantico ed il conseguente calo dei geopotenziali e delle termiche sul centro-nord della nostra Penisola, ma con riflessi anche al sud.

Oltre ad un provvidenziale calo dei termometri potrebbe arrivare qualche bel temporale rinfrescante specie nelle aree interne e al nord.

Il medesimo scenario è contemplato questa mattina e per lo stesso giorno anche dalla media degli scenari del modello americano:

La mappa risulta quasi sovrapponibile a quella sopra, segno che le speranze per la fine di questo brutto caldo stanno salendo. Si tratta ovviamente di tendenze visto che la scadenza previsionale non è immediata, tuttavia siamo sulla buona strada per avere un cambiamento del tempo sul finire della seconda decade di agosto; vedremo...

