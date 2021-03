Ecco il MALTEMPO del week-end di Pasqua

Fine settimana di Pasqua con il maltempo, senza turismo, con i negozi chiusi, con il covid che ci costringe a limitare uscite e spostamenti, con la gente esasperata dall'inasprimento delle restrizioni e con prospettive ancora incerte.



Il tempo fa quello che dovrebbe fare una primavera che si rispetti, alterna fasi miti e stabili, che fanno pensare che l'estate sia dietro l'angolo (e molti non aspettano altro) ad altri in cui invece sembra quasi tornare di prepotenza l'inverno.

Per il week-end di Pasqua una saccatura importante si tufferà verso la Francia, avvettando su di noi aria mite ma umida che, soprattutto al nord e sull'alto e medio Tirreno, potrebbe favorire precipitazioni diffuse, utili ad interrompere un periodo asciutto che si prolunga ormai da oltre un mese e che, nonostante la fusione delle nevi in montagna favorisca il rigonfiamento di fiumi e torrenti, è necessario si ridimensioni.

Ecco allora le mappe che inducono a pensare che il peggioramento al nord potrebbe essere accompagnato da fenomeni anche intensi, quella qui sotto si riferisce alla superficie degli 850hPa, cioè a 1500m di quota, e si vede il freddo che si tuffa in Atlantico e la risposta mite ma instabile presente a ridosso delle nostre regioni settentrionali, con lo Scirocco pronto a far schizzare in alto le temperature al centro e al sud:

Alla convergenza tra le due masse d'aria di origine diversa si formerà una perturbazione carica di piogge e rovesci temporaleschi, come si nota qui, è la mappa prevista dal modello europeo per sabato 3 aprile:

Notate il richiamo sciroccale che investe le nostre regioni centrali e meridionali, spingendo aria umida verso il settentrione, dove le piogge saranno esaltate dall'orografia, qui lo zoom per la fase iniziale del peggioramento, attesa per la mattinata di sabato:

Nel pomeriggio e nella serata di sabato 3 aprile i fenomeni potrebbero diventare più abbondanti ed estesi al nord con limite della neve oltre i 1800m ad ovest, oltre i 2000m sui restanti settori alpini.



Domenica di Pasqua probabilmente sotto il maltempo al nord e sulle regioni centrali tirreniche, incerta ma asciutto sul medio Adriatico, soleggiata ma un po' ventosa al sud, con clima particolarmente mite.



Per Pasquetta possibile passaggio a condizioni di spiccata variabilità ovunque con qualche temporale pomeridiano all'interno e temperature in calo (previsione ancora poco affidabile).