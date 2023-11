Ecco i modelli che prevedono NEVE in pianura giovedì 30 novembre: le mappe!

La neve in pianura o in collina? Per giovedì 30 novembre al nord c'è una soprapposizione importante di aria umida e più mite su uno strato d'aria più freddo e secco, accumulatosi dopo giornate di vento freddo.

La gran parte dei modelli tuttavia ritengono trascurabile lo strato freddo presente sul catino padano e lo ridimensionano quasi subito all'arrivo delle miti correnti richiamate dalla depressione che giungerà da ovest, così la neve al massimo cadrà sino in collina o per qualche ora nei fondovalle alpini e al massimo sull'estremo ovest del Piemonte, ma nulla di più, per il resto pioverà e la neve vera presto si attesterà attorno ai 1000m.

Non così la pensano due modelli (eh si due li abbiamo trovati). Sono più ottimisti loro, vedono persistere lo strato freddo per più ore e soprattutto lo vedono più consistente, con valori sino a -5°C a 1500m.

Di conseguenza è facile che almeno sul Piemonte, l'estremo ovest lombardo e i fondovalle alpini, la neve riesca a raggiungere per qualche ora le zone pianeggianti, niente di che, ma pur sempre un segnale d'inverno.

Ecco il modello NAVGEM nell'analisi a 5500m e con le temperature previste a 1500m, si nota il "naso" presente sulla Valpadana, dovuto al richiamo di deboli venti da est e della presenza del cuscino freddo:

L'altro modello è GEM, il canadese, che legge la situazione in modo del tutto analogo, vediamo dunque la doppia analisi: a 5500m e al suolo a livello barico e le temperature previste a 1500m:

E dunque? Chi avrà ragione?

Di sicuro questi modelli non sono da trascurare, ma se già a 5 giorni di distanza, i modelli più performanti evidenziano temperature non consone ad una nevicata in pianura, è più facile che si imponga questa linea di pensiero piovosa.