E' tempo di ottobrata, arriva l'anticiclone africano!

Dopo tanta pioggia, tanti temporali e le prime importanti nevicate in montagna, l'autunno è pronto a rilassarsi per qualche giorno, prendendosi una piccola pausa. Le fresche correnti atlantiche stanno rapidamente perdendo forza a favore di condizioni meteo più stabili e gradevoli, da nord a sud, grazie al ritorno dell'anticiclone.

Come già anticipato, la prossima settimana si rivelerà molto stabile e soprattutto nettamente più mite su tante nostre regioni: è la classica ottobrata, pronta ad invadere l'Italia.

Dunque è ormai certo l'arrivo di un periodo più stabile e mite, determinato dall'espansione dell'anticiclone africano su tutto il Mediterraneo centro-orientale.

L'anticiclone sarà più forte e coriaceo sulle regioni del centro-sud a partire da martedì 20 fino ad almeno sabato 24: in questi giorni avremo cieli spesso sereni e temperature massime fino a 25-27°C.

Al nord invece il bel tempo potrebbe non durare a lungo a causa dell'invadenza delle correnti atlantiche: già da giovedì potremo assistere ad un sensibile aumento delle nubi e all'arrivo di piogge e temporali, via via sempre più incisive nei giorni successivi.

OTTOBRATA IN ARRIVO | È da sempre consuetudine assistere a brevi parentesi più calde e stabili in pieno autunno sulla nostra penisola. A subirne gli effetti, come detto poc'anzi, saranno perlopiù le regioni centro-meridionali dove da martedì fino a sabato i cieli risulteranno sereni e le temperature massime potranno salire a tratti addirittura fino a 28-29°C su Sardegna e Sicilia. Su Calabria, Campania, Basilicata e Puglia la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 24-26°C, specie nei giorni di venerdì e sabato. Sul centro-nord le temperature massime non andranno oltre i 17-20°C.



Ovviamente dobbiamo sempre tenere in considerazione che ci troviamo in pieno ottobre e le ore di buio iniziano a prevalere su quelle di luce. Questo significa che di notte le temperature scenderanno nettamente su tutta Italia, dalla pianura Padana alle coste del sud. Le minime oscilleranno dai 5-7°C delle pianure/vallate del nord ai 10-12°C del Meridione. Insomma ci aspettano giorni stabili e miti, ma anche notti relativamente fredde.

Inoltre, a causa delle inversioni termiche della notte, sarà possibile assistere alle prime nebbie, foschie e nubi basse anche piuttosto estese, non solo in pianura Padana ma anche sulle coste tirreniche.