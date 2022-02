E dopo? ALTA PRESSIONE, ma con qualche DISTURBO

Cosa succederà una volta transitata la seconda perturbazione dell'inverno? Già sappiamo che le notizie per chi si aspettava un riscatto almeno parziale della stagione in zona Cesarini (a meno di sorprese dell'ultimo minuto) resterà deluso.

L'alta pressione tornerà alla carica, anche se rispetto ai giorni scorsi, il suo dominio potrebbe essere insidiato da infiltrazioni di aria umida atlantica che interesseranno soprattutto l'arco alpino e parte del nord Italia.

La mappa estrapolata questa mattina dal modello americano mostra quanto detto poco sopra. E' valida per le ore centrali di sabato 19 febbraio:

Il rinforzo del getto atlantico sull'Europa centro-settentrionale obbligherà le perturbazioni a passare a nord dell'arco alpino. Sull'Europa meridionale e il Mediterraneo si imposterà un regime anticiclonico molto mite, che verrà però disturbato dalla coda dei sistemi frontali in transito sul centro Europa.

In altre parole, qualche precipitazione nevosa solo in quota, potrebbe interessare le Alpi ed in modo assai minore (pioviggini) parte del settentrione e dell'alto Tirreno. Il tempo sarà invece stabile, soleggiato e mite sulle Isole, al sud e lungo le regioni del versante adriatico.

Questa situazione dovrebbe continuare fino alle soglie della terza decade mensile, poi vedremo se vi saranno ulteriori cambiamenti.

