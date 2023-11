Due forti perturbazioni confermate: quanta pioggia fino a domenica!

Il mese di novembre è iniziato con una nuova incursione instabile da ovest che sta portando piogge soprattutto sul versante tirrenico e, negli ultimi minuti, anche in Val Padana. Tuttavia, si tratta di una perturbazione molto debole, non paragonabile a quelle previste per il prosieguo della settimana, che con buona probabilità potrebbero causare numerosi problemi in diverse regioni.

Entro la fine della settimana, sono attese due distinte perturbazioni, entrambe di notevole intensità, caratterizzate da piogge diffuse, locali nubifragi, temporali e soprattutto da fortissime raffiche di libeccio che interesseranno gran parte della penisola.

La prima delle due arriverà tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre e porterà piogge diffuse, anche persistenti, sul medio e alto Tirreno, su gran parte del Nord con il rischio di nubifragi principalmente in Liguria centro-orientale, in Toscana e lungo le Alpi centro-orientali. Il Piemonte e la Valle d'Aosta resteranno ai margini delle piogge più intense, essendo in ombra pluviometrica.

Le precipitazioni coinvolgeranno anche le regioni centrali e meridionali, ma in modo più diretto sul versante tirrenico. Inoltre, oltre alle piogge, dovremo fare i conti anche con fortissime raffiche di libeccio che colpiranno tutto il centro-sud con velocità localmente superiori ai 90 km/h.

Nel weekend, un'altra perturbazione molto intensa transiterà, portando piogge diffuse che colpiranno soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Anche in questo caso, il centro e il sud affronteranno forti raffiche di vento, con picchi che potrebbero superare gli 80-90 km/h.

Osservando la mappa delle piogge previste da qui alla fine della settimana, si notano accumuli significativi generati dalle due perturbazioni attese entro domenica. Il versante tirrenico e il Nord-Est saranno i settori più esposti a queste intense precipitazioni, che potrebbero assumere anche carattere di nubifragio a ridosso dei monti. La Liguria orientale, l'alta Toscana, l'Appennino Emiliano, il Friuli Venezia Giulia e l'alto Veneto potrebbero registrare accumuli localmente superiori ai 200-300 mm di pioggia.

Anche il modello americano GFS mostra accumuli di pioggia molto importanti fino al termine della settimana: