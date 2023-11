Drammatica alluvione in Toscana: il bilancio sale a 5 vittime e 4 dispersi

Il bilancio provvisorio dell'alluvione che ha colpito la Toscana è di almeno 5 vittime e 4 dispersi. L'ultimo bollettino aggiornato è arrivato direttamente dal Governatore della Toscana Eugenio Giani sui suoi profili social. Centinaia sono invece gli sfollati.

Intanto proseguono incessantemente i salvataggi dalle abitazioni a Campi Bisenzio, comune del Fiorentino dove, come spiega la protezione civile della Metrocittà, si registra la situazione più grave per il maltempo. Qui il fiume Bisenzio è straripato invadendo pesantemente le vie della città e allagando case e negozi. Gli allagamenti, si spiega sempre dalla Protezione civile, superano gli 800 ettari. Altra situazione critica, si spiega dalla Protezione civile, a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi.

A Prato sono stati chiusi tutti i ponti a causa dell'esondazione del Bisenzio in zona Santa Lucia. E' stata aperta inoltre la cassa d'espansione dell'Ombrone. Chiuso il tratto dell'Autostrada A11 tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata. Non accessibile il Pronto soccorso dell'ospedale di Prato. La provincia è in ginocchio a causa delle numerose esondazioni e degli ingenti allagamenti in molti comuni e frazioni.



Esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, frane e smottamenti si segnalano oltre che a Prato e Firenze anche nelle province di Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno. Nel pisano situazione particolarmente critica a Pontedera dove le piogge torrenziali hanno mandato in tilt la viabilità in centro e in periferia. Nel livornese le situazioni più difficili riguardano Castellaccio e Valle Benedetta: strade allagate a Montenero e alle 5 Querce. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed è in contatto con il Governo per quello nazionale.