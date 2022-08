Dove si concentreranno i TEMPORALI nei prossimi 6 giorni? Ci saranno anche sulla tua regione?

Il temporale, quando non è accompagnato da grandine o fenomeni troppo intensi, risulta una meteora benedetta in estate sia per dare un po' di sollievo al terreno, sia per fugare il caldo per qualche ora ed avere quindi condizioni di maggiore benessere.

Per avere benefìci veri servirebbero i temporali frontali, ovvero quelli seguiti da un ricambio d'aria; i fenomeni previsti per i prossimi giorni saranno invece temporali convettivi o di calore, che scaturiranno in seno a piccole infiltrazioni di aria più fresca alle quote superiori. In altre parole, daranno benefici solo temporenei.

Dove si concentreranno maggiormente i fenomeni nei prossimi 6 giorni? Ecco la mappa imbastita dal modello americano che mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino a giovedi 11 agosto:

Come vedete, i massimi temporaleschi si concentreranno sulle Alpi, le Prealpi con qualche sconfinamento anche sulla Pianura Padana. Temporali assai probabili tra Appennino Ligure orientale e Tosco-Emiliano, nonchè nelle aree interne del centro e del meridione, Sicilia compresa.

La possibilità di sconfinamenti lungo le coste sarà presente soprattutto al sud ed in Sicilia, molto meno sui restanti litorali che resteranno quasi sicuramente all'asciutto.

