Dove si concentrerà il MALTEMPO tra sabato e domenica?

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato e domenica:

La depressione che si formerà sul Mar Ligure tra giovedi e venerdi, nel fine settimana si trasferirà prima al centro e poi al meridione. Il maltempo di conseguenza colpirà più direttamente il centro-sud, mentre un miglioramento dovrebbe intervenire al nord.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 5 novembre:

Maltempo su diverse aree del centro e del meridione anche se saranno possibili pause asciutte. Fenomeni più intensi sulla Puglia, la Sicilia settentrionale, la Calabria Tirrenica e l'Abruzzo. Situazione in miglioramento al nord a parte gli ultimi rovesci sull'Emilia Romagna, ma in via di attenuazione.

Rotazione del vento dai quadranti settentrionali anche sostenuto, con conseguente marcato calo delle temperature su tutta la Penisola.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 6 novembre:

Rovesci su Abruzzo, Puglia, Lucania, Calabria Ionica e nord Sicilia accompagnati da venti forti settentrionali. Per il resto situazione in miglioramento con addirittura cielo sereno al nord e sull'alto-medio Tirreno.