Dove è finito tutto il FREDDO?

In un inverno privo di identità sulla nostra Penisola, salvo casi sporadici, la stagione riesce invece a dire la sua a livello europeo, segnatamente sul settore nord-orientale del Continente. Questa mattina, a titolo di curiosità, vi mostriamo le temperature minine registrate la notte scorsa in Europa e sulla vicina Russia:

Notiamo diverse zone d'influenza; l'Europa meridionale presenta temperarture abbastanza basse non per via di aria fredda, ma stante le inversioni termiche notturne prodotte dell'alta pressione. In altre parole, basta salire un po' di quota per trovare un clima molto mite.

Le correnti atlantiche molto miti (frecce rosse) agiscono più a nord, tra le Isole Britanniche, l'Olanda e il Belgio dove le temperature risultano ampiamente positive.

Il vero freddo tende qundi ad arroccarsi più a nord e più ad est con punte di -21° nelle aree interne scandinave. Qui abbiamo il vero inverno, quello che di tanto in tanto prova a puntare verso di noi, ma con scarso successo.

