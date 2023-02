Dopo la NEVE altre preziose PIOGGE tra fine febbraio e inizio marzo?

Finalmente, possiamo dirlo a chiare lettere, ci avviamo verso un periodo più movimentato e perturbato per tante regioni da nord a sud. L'avvicendamento di correnti più umide e instabili da ovest e aria molto fredda artico-continentale favorirà l'arrivo del maltempo lungo la nostra penisola a cominciare da questo fine settimana.

Si, tornerà la neve a bassissima quota e su alcune regioni anche in pianura tra domenica e lunedì: una massa d'aria molto fredda proveniente da est sorvolerà il nord Italia e andrà ad alimentare una depressione sull'alto Tirreno ricchissima di precipitazioni. Tale depressione coinvolgerà gran parte del centro e del nord, con tanta pioggia e neve. I fiocchi bianchi, come già anticipato qui, scenderanno fino in pianura su Emilia, Lombardia, Liguria centrale, Piemonte. Fiocchi nei fondovalle in Valle d'Aosta e Trentino alto Adige, mentre su Friuli Venezia Giulia e Veneto potrebbe nevicare a quote collinari e solo molto occasionalmente più in basso (domenica).

Il mese di febbraio si concluderà con altre precipitazioni soprattutto al Nordovest e lungo le regioni tirreniche grazie alla persistenza di un flusso umido pronunciato da ovest. Entro martedì gli accumuli totali potrebbero superare i 100-150 mm al Nordovest (oltre 1 metro di neve in montagna) e in Toscana.

Anche l'avvio di marzo proseguirà sulla scia del finale di febbraio: le depressioni resteranno intrappolate sul Mediterraneo centro-occidentale e favoriranno altre occasioni di maltempo dapprima al nord il 1 marzo (mappa sopra) e a seguire anche al sud il 2 marzo (mappa sotto).

Insomma dopo un inverno da dimenticare ecco che la stagione potrebbe risvegliarsi improvvisamente all'interno del Mediterraneo, cercando quantomeno di tamponare la pesante crisi idrica in atto.