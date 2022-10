Dopo l'Ottobrata come cambiano le TEMPERATURE?

L'Italia sta vivendo una fase decisamente stabile e mite grazie al ritorno dell'anticiclone, il quale da inizio ottobre ha dato vita all'ottobrata, il classico periodo gradevole che quasi annualmente si verifica in pieno autunno.

Le temperature sono nettamente aumentate su quasi tutta Italia. Come si evince dalle attuali anomalie presenti in Europa spiccano valori sopra le medie, nettamente, su gran parte d'Italia.

Ma come si muoveranno le temperature nei prossimi giorni? Ebbene non sono previsti particolari sbalzi termici nel Mediterraneo, in quanto continueranno a transitare masse d'aria umide e generalmente miti di origine atlantica. Al più è previsto un graduale rientro verso le medie del periodo, ovvero con temperature massime non oltre i 22-24°C (come si evince dalle anomalie previste domenica 9 ottobre:

Nei giorni successivi altre perturbazioni atlantiche proveranno a scardinare l'anticiclone, riuscendoci in parte e producendo alcune ondate di maltempo. Le temperature, tuttavia, non scenderanno in modo netto. Anzi, l'Italia resterà in un contesto termico di poco superiore alle medie del periodo. Di seguito le anomalie previste tra 9 e 14 ottobre.

Successivamente, tra 14 e 19 ottobre, le correnti di scirocco potrebbero sferzare il sud producendo un aumento termico. Discorso diverso per il nord che si ritroverebbe sotto condizioni di maltempo e temperature in media col periodo.

Insomma, da quelle simulazioni non si evincono ondate di freddo o bruschi cali termici nei prossimi 14 giorni.