Dopo il fresco ritorna l'anticiclone, dove farà più caldo?

L'irruzione fresca che ha riportato temporali e un po' di pioggia su tante nostre regioni sta per cedere il passo nuovamente all'anticiclone africano. Il promontorio anticiclonico tenderà gradualmente ad espandersi verso il Mediterraneo da domani, poi conquisterà tutta Italia nei primi giorni della prossima settimana.Di conseguenza il tempo diverrà stabile quasi ovunque, eccetto i soliti temporali pomeridiani che potranno interessare le aree interne e montuose. Inoltre c'è una novità: considerando che l'anticiclone avrà come obiettivo principale il Mediterraneo occidentale, il versante adriatico e il sud si ritroveranno ai margini dell'alta pressione e quindi verranno sferzati da freschi venti di maestrale.

Il vento soffierà in modo sostenuto sia sabato che domenica su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Campania. Ancora un po' di vento tra lunedì e martedì, poi prevarrà l'anticiclone che porterà un aumento generale delle temperature. Insomma fino a lunedì/martedì il clima risulterà gradevole sulle regioni meridionali e adriatiche, mentre il caldo inizierà ad aumentare in pianura Padana e sul lato tirrenico dove potremo rilevare picchi di 33-34°C.