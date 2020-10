Domenica Tra Sole e qualche nebbia, forte maltempo in avvicinamento

Sta tornando il Sole su quasi tutto il centro-sud dopo le rapide piogge di ieri: la perturbazione si è rivelata molto veloce come previsto ed ha già abbandonato la nostra penisola. Ma non finisce qui: la pausa sarà molto breve e già da stasera si manifesteranno i primi effetti di una nuova perturbazione atlantica destinata a regalarci un inizio di settimana turbolento.

PREVISIONI 25 OTTOBRE 2020: Giornata complessivamente stabile su quasi tutta Italia: residue nubi su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria ma con fenomeni assenti o estremamente limitati. Al nord possibilità di nubi basse e locali banchi di nebbia specie in pianura, più probabili al mattino e in serata.

Da questa sera nubi in sensibile aumento su tutto il nord-ovest per l'approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica, nettamente più forte della precedente. Prime piogge deboli su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia.

Il tempo peggiorerà sensibilmente domani su tutto il nord, mentre martedì toccherà al centro-sud fare i conti con piogge anche forti.

Ë CAMBIATA L'ORA: Nella notte è tornata l'ora solare, che ha anticipato sia l'alba che il tramonto e abbiamo guadagnato 1 ora in più di sonno.