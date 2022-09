DOMENICA rischio FENOMENI INTENSI su alcune regioni, anche sulla tua?

Sussistono ancora differenze tra i due elaborati più performanti della rete in merito al tempo della giornata di sabato essenzialmente al nord (si legga a tal proposito questo articolo:www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-il-maltempo-di-sabato-24-settembre-le-prospettive-del-modello-americano-ed-europeo/94974/)

Per domenica 25 settembre c'è invece una collimazione quasi perfetta tra i due elaborati nel prevedere forti temporali (o fenomeni intensi) su alcune aree del centro Italia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 25 settembre, secondo il modello europeo:

Il modello nostrano mostra un nocciolo temporalesco intenso agire tra il sud del Lazio e parte della Campania. In questi settori c'è il concreto rischio di temporali di tipo autorigenerante con cumulate piovose elevate. Temporali saranno possibili anche sul Friuli, mentre sul resto d'Italia fenomeni sparsi non intensi in un contesto di variabilità.

Il modello americano è sulla stessa linea dell'europeo, sempre per domenica 25 settembre:

Praticamente l'area di interesse è la stessa con potenziali criticità anche nelle aree interne dell'Abruzzo e del Molise. Insomma, prestate attenzione domenica in questi settori!

