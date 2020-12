Domenica piogge e maestrale al sud, SOLE al nord specie in montagna

Dopo tanta pioggia in pianura e nevicate incredibili sulle Alpi tornerà il tanto dimenticato Sole sul settentrione. Tutto merito delle correnti secche di maestrale che spazzeranno via le nubi da granb parte del centro-nord nella giornata di domenica, mentre le ultime note di maltempo avvolgeranno il sud. È solo il preludio al ritorno dell'alta pressione, che diverrà ufficiale ad inizio prossima settimana.

METEO 13 DICEMBRE 2020 | La giornata si rivelerà ancora perturbata sulle regioni del sud per effetto di una perturbazione atlantica in rapido spostamento verso la Grecia. Ci aspettiamo ancora piogge su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto tra mattina e pomeriggio. Isolate residue piogge anche su Abruzzo meridionale e appennino campano. La neve scenderà oltre i 1000/1300 metri sull'Appennino meridionale.



Nel frattempo si solleverà un sostenuto vento di maestrale che farà precipitare ulteriormente le temperature al sud. Sarà proprio questo maestrale, caratterizzato da un flusso d'aria molto secca, a spazzar via le nubi dal centro-nord riportando il Sole. Domani ci aspettiamo dunque cieli totalmente sereni su quasi tutto il nord, in Toscana, nelle Marche, nel Lazio e in Umbria, anche se in Pianura Padana potrebbe persistere ancora una nuvolosità bassa saldata a strati nebbiosi principalmente sulla bassa Lombardia, che verranno comunque spazzati via nel corso della giornata.