Domenica NUBIFRAGI e GRANDINATE su diverse regioni...anche sulla tua?

Domenica 4 luglio sarà una giornata impegnativa per le regioni settentrionali. Il transito di una perturbazione potrebbe determinare fenomeni anche intensi con grandinate e nuìbifragi su diverse regioni.

Qualche piovasco sarà possibile anche al centro, mentre il meridione e le Isole non avranno fenomeni.

La prima mappa mostra la possibilità di temporali al nord nella mattinata di domenica 4 luglio, indicativamente tra le 6 e le 12:

Al primo mattino il tempo sarà ancora abbastanza buono ovunque. Prima di mezzogiorno compariranno focolai temporaleschi sulle Alpi in sconfinamento verso le aree di pianura adiacenti. Sul resto del nord tempo ancora asciutto.

Tra le 13 e le 18, ovvero nel pomeriggio di domenica, il gioco inizierà a farsi duro!

Fenomeni temporaleschi intensi colpiranno l'est del Piemonte, la Lombardia e in tendenza anche il Veneto occidentale. In queste zone saranno possibili grandinate e nubifragi. Rovesci anche sulla Liguria, mentre l'estremo nord-est sarà ancora in attesa.

Infine, ecco la situazione tra le 19 e le 00 (su lunedi 5 giugno):

Grandinate e nubifragi tra la Lombardia e il nord-est, ad eccezione della Romagna. In questi settori i fenomeni si prevedono davvero intensi.

Qualche piovasco potrebbe sforare anche sulla Toscana e nelle aree interne dell'Italia centrale, ma cose di poco conto. Situazione in miglioramento invece al nord-ovest con schiarirte ad iniziare dal Piemonte.

Temperature in crollo laddove avverranno i temporali più forti, stazionaria o in lieve calo sul resto dell'Italia.

