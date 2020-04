Domenica mite, ma incombe una vasta perturbazione

L'anticiclone africano sta interessando buona parte dell'Italia e del Mediterraneo centrale, riuscendo a traghettare non solo correnti d'aria molto miti ma anche pulviscolo desertico. Nel frattempo, tuttavia, una perturbazione atlantica si avvicina molto minacciosamente allo stivale riuscendo ad erodere sempre più la "cupola anticiclonica" sul suo bordo occidentale. Ecco che le nubi sono in netto sulla Sardegna e le regioni tirreniche dal Lazio sin verso il nord-ovest.

Nelle prossime ore, quindi, il tempo andrà gradualmente peggiorando sulle regioni occidentali della penisola, mentre altrove resisteranno Sole e temperature piuttosto alte per il periodo. Entro domani la perturbazione coinvolgerà buona parte della penisola.

Previsioni per oggi 19 aprile 2020

Cieli nuvolosi o coperti su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio. Possibilità di pioviggini o piogge deboli dal tardo pomeriggio e in serata su Sardegna e Liguria per l'avvicinamento ulteriore della perturbazione atlantica. Cielo poco nuvolosi o sereni invece sul nord-est, sulle regioni adriatiche e buona parte del sud.

Temperature massime tra i 22 e i 26°C sui settori dove splenderà il Sole (nord-est, lato adriatico e sud Italia). Picchi fino a 27°C nelle zone interne della Sicilia (tra siracusano e catanese). Temperature più basse sulle regioni tirreniche grazie alla copertura nuvolosa (massime tra i 16 e 20°C).