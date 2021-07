Domenica fresca ma instabile al centro-sud, torna il CALDO al nord

Il centro-sud sta vivendo il suo primo break estivo dopo oltre un mese e mezzo di caldo quasi ininterrotto e soprattutto dopo un lunghissimo periodo siccitoso che ha quasi dimezzato tutti i bacini idrici montani.

L'aria più fresca ha causato un diffuso calo termico su tutte le località italiane del centro-sud, tanto che i termometri si sono portati fin sotto i 20°C sulle coste e anche sotto i 15°C nelle zone interne nelle ore notturne. Siamo quindi ben lontani dai 30°C che registravamo in piena notte fino a qualche giorno fa.

Il calo termico è stato accompagnato da numerosi acquazzoni e temporali disorganizzati, i quali stanno causando anche allagamenti e disagi. Eloquente il risveglio temporalesco di Palermo, dove in poco tempo sono caduti fino a 100 mm di pioggia.

METEO 18 LUGLIO 2021 | Perturbazione bloccata nel Mediterraneo e ancora tanta instabilità su molte regioni attesa nella prossime ore, soprattutto nel pomeriggio. Il centro di bassa pressione è situato nel basso Tirreno, a nord della Sicilia, ed attorno ad esso ruotano le fresche correnti che talvolta riescono a dar vita a locali ma forti temporali.

Come già detto i fenomeni saranno disorganizzati: questo significa che sarà molto facile assistere ad improvvisi temporali (anche violenti) e a pochi chilometri cieli sereni o poco nuvolosi. L'instabilità interesserà Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia: le zone interne saranno quelle più a rischio nel pomeriggio, così come il versante ionico pugliese e siciliano ed il lato tirrenico calabrese.

Man mano che ci spostiamo verso nord il tempo sarà sempre più stabile: ancora nubi sul nord-est, ma tenderà gradualmente a rasserenarsi entro il pomeriggio.

Le temperature aumenteranno nettamente al nord, tanto che potremo sfiorare i 32-33°C in diverse località della pianura Padana e della Liguria. Molto più fresco invece al sud dove le massime saranno ovunque inferiori ai 30°C.