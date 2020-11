Domenica di forte maltempo in Puglia: allerta arancione emessa dalla Protezione Civile

Il ciclone mediterraneo responsabile del forte maltempo di queste ore sulle due Isole Maggiori sta progressivamente muovendo verso est e nella giornata di domani determinerà piogge e temporali su gran parte del centro-sud peninsulare.

Una della regioni più colpite dal maltempo nella giornata di Domenica sarà la Puglia, dove il peggioramento comincerà in nottata e persisterà con piogge e rovesci abbondanti per tutto il giorno di domani.

I maggiori accumuli di pioggia sono previsti sull'area centro-meridionale della Puglia. La Protezione Civile ha infatti emesso un'allerta meteo arancione, per rischio idrogeologico in seguito a temporali e vento forte, per i seguenti settori: Puglia centrale adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale Bradanica, Basso Ofanto. L'allerta è valida a partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore.

Per i restanti settori (come si vede nell'immagine che segue) l'allerta è gialla.