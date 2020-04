Domenica 3 maggio ROVESCI su Alpi, Adriatico e meridione

La rimonta dell'alta pressione che avverrà nel fine settimana sul Mediterraneo occidentale determinerà una distorsione delle correnti aeree sulla Media Europa.

In altre parole, il flusso teso da ovest verrà sostituito da un corridoio di correnti nord-occidentali fresche ed instabili che piloteranno un impulso nuvoloso sull'Italia nella giornata di domenica 3 maggio.

La mappa sinottica relativa alle ore centrali della giornata in parola lo mostra in piena azione sui settori orientali della Penisola:

Notate inoltre la cupola rossa di matrice africana scaturita dallo sprofondamento di una depressione in Atlantico. Questa dovrebbe interessarci a partire da lunedi 4 maggio anche se la situazione prevista per la settimana prossima non è ancora del tutto chiara.

Vediamo ora i risultati dell'impulso freddo sopra citato, esaminando la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di domenica 3 maggio:

Il settore di nord-ovest, gran parte del Tirreno e le Isole avranno bel tempo. Situazione completamente diversa invece sui settori interni, orientali e sul meridione peninsulare. Qui agiranno rovesci e qualche temporale in marcia da nord a sud.

Qualche rovescio potrebbe attardarsi sui settori alpini e sul nord-est, ma tenderà ad attenuarsi nell'arco della giornata.

Ventilazione ovunque in rotazione da nord anche sostenuta lungo il versante adriatico e al meridione dove le temperature caleranno di alcuni gradi specie sotto le precipitazioni più intense.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località