DISAGIO da CALDO in calo durante il fine settimana

La mappa sopra mostra l'indice di disagio da caldo, chiamato anche INDICE di CALORE (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/79464/.

La scala va dal verde al fucsia. Ovviamente l'indice di calore aumenta quando il colore tende ad andare verso il fuscia.

Nel prossimo fine settimana l'indice di calore a scala nazionale sarà in calo rispetto agli ultimi giorni, ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali. La prima mappa mostra il disagio da caldo previsto in Italia per il primo pomeriggio di sabato 4 luglio:

Residue condizioni di CALDO FASTIDIOSO interesseranno le estreme regioni meridionali e la Sicilia. Sul resto d'Italia avremo condizioni di caldo SOPPORTABILE o POCO FASTIDIOSO.

La seconda mappa mostra invece il disagio da caldo previsto in Italia per il primo pomeriggio di domenica 5 luglio:

Dove vedete il colore giallo il caldo sarà UN PO' FASTIDIOSO; dove vedete il verde si prevede invece CALDO SOPPORTABILE.