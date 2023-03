Diretta METEO: veloce fronte TEMPORALESCO in arrivo

La perturbazione tanto annunciata nei giorni scorsi sta per invadere il Mediterraneo e lo farà con piogge, temporali e soprattutto forti venti ciclonici.

Ma dov'è ora questa perturbazione? Il radar della Protezione Civile ci mostra chiaramente il fronte temporalesco che contraddistingue la saccatura fredda nord-atlantica in avvicinamento. Questo fronte altro non è che il settore dove confluiscono le correnti tiepide meridionali e quelle fredde occidentali.

Considerando che ci troviamo nelle prime battute della primavera, l'energia in gioco è maggiore ed ecco che anche i contrasti termici diventano più pronunciati. Ragion per cui si è sviluppata una vasta "squall line", ovvero una linea temporalesca che attualmente sta attraversando gran parte della Francia e della Germania e si muove senza freni verso est.

Questo fronte raggiungerà il Nordovest tra poche ore, tra la tarda sera di oggi e la notte di martedì. Acquazzoni e temporali attraverseranno Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia, alta Toscana: non escludiamo locali forti rovesci e grandinate. Il tutto sarà accompagnato da forti raffiche di vento lineari tipiche di questi fronti temporaleschi (anche oltre 70-80 km/h).

Il fronte temporalesco poi si dirigerà sul Nordest e medio Tirreno, per poi indebolirsi gradualmente nel corso di martedì. Gli accumuli di pioggia previsti al transito del fronte oscillano tra i 10 e i 70 mm: una discreta passata piovosa che certamente non andrà a risolvere la crisi idrica presente. Inoltre non è da sottovalutare il rischio di danni provocati dai venti forti ed eventuali isolati nubifragi.