DIRETTA meteo, peggioramento in atto: piogge e locali temporali in arrivo

LIVE. Il tempo sta rapidamente peggiorando in questi minuti sulle regioni del centro e del nord per merito di una perturbazione atlantica blanda ma che comunque si rivelerà efficace per riportare un po' di piogge su alcune nostre regioni.

Piove al momento su Toscana settentrionale, Emilia e spezzino, ma il maltempo entrerà nel vivo solo a partire da stasera. Con l'arrivo del fronte più freddo da ovest, attualmente situato in Francia, assisteremo ad una maggior vivacità atmosferica su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia: ci aspettiamo piovaschi e locali temporali. Nel frattempo avremo un ulteriore peggioramento tra Liguria orientale, Toscana ed Emilia dove potrebbe svilupparsi un forte temporale stazionario che determinerebbe forti acquazzoni e colpi di vento.

Domani il maltempo si concentrerà principalmente sulle regioni centrali, mentre migliorerà su gran parte del nord, eccezion fatta per residue piogge su Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria. Gli accumuli più abbondanti interesseranno Toscana, Marche, Umbria (attesi fino a 40-50 mm). Le ultime piogge interesseranno il sud nella giornata di martedì, mentre altrove il tempo migliorerà.

Qui sopra gli accumuli totali previsti fino a martedì sera. Evidenti gli accumuli più pronunciati sulle regioni centrali, molto più blandi al nord e al sud.

Da mercoledì torna l'alta pressione per tutti: il tempo sarà stabile da nord a sud e le temperature saliranno oltre le medie del periodo.