DIRETTA meteo: ecco la veloce perturbazione, in arrivo TEMPORALI su alcune regioni

Il gran caldo è agli sgoccioli, come già appurato in questo articolo. Ma chi sarà il responsabile di questo cambiamento del tempo? Chi riuscirà a far indietreggiare l'anticiclone africano? Ebbene la risposta è già visibile nelle immagini satellitari.

Una perturbazione atlantica, tecnicamente nota come "cavo d'onda", sta velocemente attraversando la Francia per fiondarsi sul nord Italia. Questa piccola ma insidiosa sacca d'aria fresca e instabile produrrà un deciso guasto a prevalente carattere temporalesco sulle regioni del nord. Già in questi minuti sono in atto veloci acquazzoni tra Liguria e Piemonte, ma il tempo peggiorerà ulteriormente man mano che subentrerà il fronte freddo della piccola saccatura.

Questa sera e nelle prime ore della notte avremo rovesci e temporali sparsi su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e zone interne della Liguria. Domani il cavo d'onda si concentrerà principalmente sul Nordest, Lombardia e parte del centro Italia. Come si evince dalla mappa delle precipitazioni totali previste questo venerdì, dal modello GFS, spiccano accumuli di pioggia degni di nota sul Triveneto e l'Appennino centro-settentrionale. Trattasi principalmente di temporali, che localmente potrebbero rivelarsi molto forti considerando che al suolo l'energia non manca.

Ci aspettiamo temporali sparsi su Toscana, Umbria, Marche e localmente in Abruzzo. Qualche isolato forte temporale pomeridiano potrebbe svilupparsi anche sulla Puglia centrale. Sul Nordovest avanzerà un veloce miglioramento ed anche un calo delle temperature.

Anche il centro di calcolo europeo ECMWF propone una simile distribuzione delle piogge nel corso di venerdì. Nordest più coinvolto da acquazzoni e temporali, così come Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo settentrionale. Più stabile altrove. Il caldo sarà comunque molto intenso su buona parte d'Italia! Solo dal pomeriggio avremo un calo termico a partire dal nord.