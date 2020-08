Dilaga il fresco al sud, temporali minacciosi in giornata!

Risveglio davvero fresco per tutta Italia, soprattutto sulle regioni del sud dove fino a 48 ore fa caldo e afa risultavano insopportabili anche in piena notte. La temperatura è crollata di almeno 10°C su tantissime località, ma il calo non è passato inosservato soprattutto per Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia a causa della formazione di temporali e forti piogge. Impressionante la tromba marina abbattutasi sulla costa di Cefalù.

La perturbazione non ha ancora abbandonato l'Italia, anzi vi persisterà almeno sino a sabato con tutto il suo carico di aria fresca. Questo significa che la giornata odierna si presenterà nuovamente instabile su tanti settori meridionali, mentre andrà molto meglio al nord grazie al rinforzo dell'alta pressione.

Previsioni per oggi 6 agosto 2020

Giornata instabile su Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Sicilia, zone interne di Abruzzo, Lazio, Umbria. Qui avremo numerosi acquazzoni e temporali dal mattino sino a sera. I fenomeni risulteranno molto forti tra Puglia, Basilicata e Campania, pertanto non escludiamo grandinate e colpi di vento intensi.

Possibilità di temporali anche su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino tra pomeriggio e sera. Più stabile e soleggiato sul resto del nord, Toscana, Marche e Sardegna.