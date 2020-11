Dicembre esordirà con il primo episodio INVERNALE e NEVE a quote basse?

A distanza di 24 ore nulla è cambiato per il tempo a lungo termine: infatti i modelli evidenziano ancora la possibile frenata della corrente a getto e l'affondo di un vortice depressionario incisivo nell'area mediterranea per i primi giorni di dicembre.



Alcune mappe del modello americano risultano addirittura spettacolare nel descrivere l'evento, ve ne mostriamo una a titolo esemplificativo prevista per venerdì 4 dicembre:

Naturalmente appare un po' estrema, ma se osservassimo la media degli scenari proposta sia dal modello americano che europeo prevista per giovedì 3 dicembre vedremmo che per raggiungere il quadro barico prospettato sopra basterebbe ben poco, ecco la media:

Si nota infatti molto bene il tentativo di affondo della saccatura e la presenza di aria fredda sull'est europeo che sfonda in Valpadana, come evidenzia anche il quadro termico previsto a 1500m:

In un contesto simile il maltempo porterebbe anche molta neve sulle nostre montagne, soprattutto lungo le Alpi, ma su alcune zone interne del nord e del centro potrebbero cadere FIOCCHI a bassa quota, sempre che il vortice riesca ad impattare direttamente (cioè non per vie traverse) sul bacino centrale del Mediterraneo.



Cosa non quadra allora? Intanto la distanza temporale, poi c'è da verificare l'esatta entità della frenata della corrente a getto e infine tutto quanto succederà nei giorni precedenti, tra cui il guasto del fine settimana (28-29 novembre) che non è ancora definito anche a livello di temperatura.



Insomma tanti pezzi del complicato puzzle che ci porterà ai primi giorni di dicembre dovranno incastrarsi in un certo modo, altrimenti questo affondo potrebbe anche andare a vuoto. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!