Dicembre è alle porte, ecco come partirà l'INVERNO meteorologico!

Tra pochi giorni terminerà l'autunno meteorologico, una stagione svegliatasi solo nelle ultime tre settimane e che sembra possa rubacchiare qualche giorno anche alla prima settimana di dicembre.

I primi giorni dell'inverno meteorologico, che avrà inizio il 1° dicembre sul calendario meteo-climatico italiano, potrebbero includere un nuovo peggioramento di stampo autunnale su diverse nostre regioni, in particolare sul lato tirrenico e al nord (come già avevamo visto in questo articolo).

Le piogge e le nevicate (in alta quota) potrebbero manifestarsi sull'alto Tirreno e il nordovest tra la sera di venerdì 2 e domenica 4 dicembre. Incerto, al momento, l'arrivo del maltempo anche sul resto d'Italia durante il prossimo week-end.

Il tutto si svolgerà con temperature leggermente sotto le medie del periodo su tutta Italia, insomma in un contesto freddo sia di giorno che di notte.

E nel prosieguo? Analizzando le medie degli scenari dei principali modelli matematici si evince un rinforzo dell'alta pressione nel periodo tra 5 e 7 dicembre, su tutta Italia! In tal caso vivremmo un periodo più stabile, per certi versi soleggiato per altri nebbioso, in un contesto tardo autunnale. Dal punto di vista termico ben poche variazioni, se non un lieve aumento termico al sud che porterebbe le colonnine di mercurio leggermente sopra le medie del periodo.

Spingerci oltre il 7 dicembre è al momento impossibile in quanto vi è tantissima incertezza, strettamente legata al movimento di importanti masse d'aria gelide sull'est Europa che potrebbero avere riflessi importanti sull'azione della corrente a getto atlantica.