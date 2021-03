Devastanti tornado negli USA meridionali: danni ingenti in Alabama

La stagione dei tornado negli USA è entrata subito nel vivo: nelle ultime ore l'area meridionale delle plains americane è stata interessata da numerosi tornado, alcuni di carattere distruttivo.



Particolarmente colpito lo stato dell'Alabama, dove sono stati segnalati diversi vortici nella giornata di ieri, Mercoledì 17 Marzo. Un tornado particolarmente violento (probabile EF3 sulla scala Fujita avanzata) ha colpito la Contea di Chilton, nel centro dell'Alabama, provocando danni ingenti. Alcuni edifici distrutti, automobili ribaltate, sono alcuni dei danni procurati dalla furia del tornado. Attualmente non vengono segnalate vittime, anche se occorrerà attendere delle ore per notizie più certe.



Altri tornado e temporali violenti, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, hanno colpito anche Texas e Mississippi. Anche in questo caso senza segnalazione di vittime.



Oggi, il rischio di temporali violenti e possibili tornado si sposta all'area sud-orientale e alla costa: osservati speciali stati come Virginia, Georgia, Carolina, Florida.