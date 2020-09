Devastanti incendi in California: vigneti e cantine in fumo nella Napa Valley

Continua l'emergenza incendi in California. Negli ultimi giorni nuovi incendi hanno interessato l'area settentrionale del Paese, distruggendo centinaia di ettari di terreno nella Napa Valley, la valle conosciuta in tutto il mondo per i suoi prestigiosi vini.



Le fiamme hanno ridotto in cenere vigneti e strutture vicino a Sant'Elena e hanno raggiunto anche la famosa cantina Chateau Boswell. Fortemente a rischio la vendemmia e la produzione di vino, il cui giro d`affari nella west-coast vale complessivamente 4miliardi e mezzo di dollari.



Gli incendi hanno costretto inoltre all'evacuazione di oltre 1.800 persone e creato disagi agli spostamenti. E' il quarto anno di seguito che la California è interessata da incendi più intensi e lunghi della media, a causa – dicono gli esperti – della crisi climatica. il riscaldamento globale avrebbe contribuito a rendere sempre più secco il clima in alcune aree. Inoltre l`assenza di umidità ha reso alberi e piante più infiammabili.



Gli incendi finora hanno bruciato più di 3,7 milioni di acri, superando di gran lunga ogni singolo anno nella storia dello stato. Dal 15 agosto, i roghi nello stato californiano hanno ucciso 26 persone e distrutto più di 7000 strutture.