Depressione sul centro-sud, domenica con tanto maltempo

La vasta e intensa depressione che ieri ha avvolto le isole maggiori, causando fenomeni estremi come l'alluvione nel nuorese e il tornado su Catania, si sta gradualmente muovendo dal canale di Sicilia al mar Ionio.

Nonostante un apparente e momentaneo miglioramento su diverse province del sud, specie tra Calabria e Sicilia, il maltempo non è ancora terminato e saranno ancora possibili numerosi rovesci nel corso della giornata.

METEO 29 NOVEMBRE 2020 | Giornata perturbata su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Calabria e Sardegna. Piogge più presenti ed estese su Puglia, Sicilia (specie nel pomeriggio), Molise e Abruzzo. Fenomeni più sparsi e deboli su Calabria, zone interne della Campania, Basilicata. Ultime piogge in Sardegna, specie su Ogliastra e nuorese, dove il miglioramento arriverà dal pomeriggio.

Rispetto a ieri i fenomeni saranno decisamente meno violenti su tutto il territorio italiano. Questo significa che escludiamo improvvisi alluvioni lampo, grandinate estreme o addirittura tornado. Tuttavia le piogge persistenti, seppur non molto forti, potrebbero sfociare in locali smottamenti, allagamenti e isolate frane specie su Sicilia e Sardegna.

Tante nubi basse in pianura Padana, ma non ci saranno piogge e la tendenza è al miglioramento nel corso della giornata con apertura di schiarite.