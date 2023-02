Depressione insidiosa per giorni nel Mediterraneo, tante piogge in vista!

Ed ecco arrivato il maltempo tanto preannunciato nei giorni scorsi. Piove su gran parte del nord e del centro Italia grazie ad una depressione formatasi nel Tirreno centro-settentrionale, la quale viene rimpolpata col passare dei minuti da aria molto più fredda artico-continentale proveniente dall'est Europa. Questa depressione sarà a lungo protagonista nel Mediterraneo, probabilmente per gran parte della settimana in arrivo!

Tralasciando il peggioramento odierno, che potrebbe culminare con l'arrivo di fiocchi di neve a quote pianeggianti al nord (ve ne abbiamo parlato qui), possiamo concentrarci direttamente sui prossimi giorni.

Sarà una settimana spesso perturbata soprattutto al centro e al sud: il merito andrà alla depressione attuale situata sull'alto Tirreno, la quale resterà letteralmente bloccata nel Mediterraneo almeno fino al prossimo venerdì. Dunque questo vortice di bassa pressione arrecherà ancora piogge e locali acquazzoni nel corso della settimana. Insomma tempo tutt'altro che stabile o primaverile!

E il nord? Dopo il passaggio perturbato odierno e di lunedì, che premierà in termini precipitativi principalmente il basso Piemonte e l'Appennino emiliano, si prospetta una fase un po' più asciutta, considerando che il vortice depressionario si piazzerà nel Tirreno centrale. Insomma il nord resterà ai margini per buona parte della settimana. Solo in Emilia Romagna e sul basso Piemonte potremmo osservare qualche nota instabile.

Gli accumuli previsti in settimana sono eloquenti e vanno certamente a premiare le regioni del centro e del sud. Emergono, ad ora, punte superiori ai 90-100 mm su Abruzzo, Campania, Calabria.