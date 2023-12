Depressione in arrivo dall'Immacolata: Italia sotto pioggia e neve

Il treno di perturbazioni atlantiche attualmente in transito sull'Europa, non si fermerà così facilmente. Anzi, nei prossimi giorni subirà anche l'influenza di correnti più fredde settentrionali, le quali saranno determinanti per le prime nevicate a bassissima quota sul nord Italia.

La prima nevicata in pianura è prevista tra lunedì sera e martedì 5 dicembre, principalmente su basso Piemonte, Emilia e Lombardia. In questa circostanza si tratterà deboli nevicate, con accumuli molto blandi e isolati.

Ma a quanto pare le bianche sorprese non finiscono qui! Nel giorno dell'Immacolata si avvicinerà un nuovo peggioramento, una vasta saccatura nord atlantica che si approfondirà sul Mediterraneo occidentale e innescherà venti molto umidi da sud pronti a soffiare su tutta Italia.

Le piogge si affacceranno in giornata su Sardegna e tutto il medio-alto Tirreno. Il nordovest vedrà un peggioramento tra pomeriggio e sera, ma considerando che al suolo le temperature potrebbero risultare molto basse, ecco che arriverebbe una modesta nevicata fino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia occidentale e Valle d'Aosta. Anche la Liguria vedrebbe nevicate fino a bassa quota in questa circostanza!

È chiaro che si tratta ancora di una tendenza ad una settimana di distanza, ragion per cui la previsione potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Nei prossimi giorni capiremo con più chiarezza l'evoluzione di questa perturbazione dell'Immacolata!