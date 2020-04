Depressione bloccata in Italia: insistono nubi e piogge, ecco dove

Una perturbazione molto organizzata e complessa sta stazionando sul Mediterraneo da oltre 24 ore, tanto da favorire maltempo diffuso su quasi tutto il territorio italiano e addirittura capace di sviluppare nuvolosità lungo una fascia di 4000 km dalla Spagna al mar Nero.



Ora la situazione è in graduale miglioramento al nord dove è tornato a splendere il Sole, mentre nubi e piogge continuano ad avvolgere gran parte del centro-sud, come appare evidente anche dallo scatto del satellite che vi mostriamo in alto.



La perturbazione è lentissima evoluzione verso est e pertanto continuerà ad interessare la nostra penisola ancora per altre 24 ore, concentrandosi grossomodo sulle regioni del sud.



Per quanto riguarda la giornata di oggi il tempo si rivelerà perturbato, con nubi e piogge, per l'intera giornata su Lazio, Marche, Umbria, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna.



Piogge sparse anche su Toscana meridionale, Calabria e Sicilia (peggiora soprattutto nel pomeriggio). Tornerà il Sole a breve in Liguria, già presente su gran parte del settentrione.