Dal prossimo mercoledì si aprono scenari importanti di tempo PERTURBATO

L'arrivo di un intenso corpo nuvoloso, appare ormai una previsione confermata da tutti i modelli di calcolo nella seconda metà della prossima settimana. Il cambiamento di stagione in parte già annunciato dai temporali che si sono verificati oggi sulle regioni del centro e del nord, si farà sentire ancor di più (e questa volta in maniera definitiva) tra mercoledì 23 e venerdì 25 settembre. Tutto avrà origine in una vistosa depressione nascente nel pieno dell'oceano Atlantico, con lo sviluppo di una perturbazione organizzata che cavalcherà un ramo molto attivo della corrente a getto polare. Lunedì e martedì saranno essenzialmente due giornate di transizione, con passaggi nuvolosi sparsi sulle regioni del centro e del nord, dove a tratti saranno ancora possibili dei piovaschi e qualche temporale sui settori più esposti, ci riferiamo in particolar modo a Liguria, Toscana, Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo. Qualche occasionale rovescio di pioggia sarà possibile anche sulle coste di bassa Toscana e Lazio, soprattutto nelle ore mattutine e notturne.



Mercoledì 23 settembre cominceremo a risentire della nuova circolazione in arrivo dall'oceano Atlantico, prevediamo condizioni atmosferiche in peggioramento al nord e sui versanti tirrenici, con generale aumento delle nubi, rovesci di pioggia sparsi e rinforzo della ventilazione meridionale. L'analisi in quota del modello europeo riferita a mercoledì 23, disegna il rapido incedere di una turbolenta perturbazione dall'oceano in rotta verso l'Europa:

Tuttavia saranno le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 quelle più perturbate dell'intera settimana, giovedì il nostro Paese verrà a trovarsi lungo il lato ascendente della saccatura, sperimenterà ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali, precipitazioni abbondanti anche a sfondo temporalesco lungo la dorsale appenninica, nonchè sulla fascia alpina e prealpina di Veneto e Friuli. Analisi in quota del modello europeo riferita a giovedì 24: