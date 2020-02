Dal MALTEMPO moderato a quello ESTREMO con freddo e neve: potrà accadere in marzo?

Erano anni che il vortice polare non riusciva più ad accumulare tanto freddo al Polo come in questa stagione invernale. Una ragione in più per temere che, con il suo fisiologico indebolimento primaverile, possano entrare in scena scambi di calore sempre più possenti tra le latitudini, fino a determinare ondate di freddo tardive e persino nevicate a quote basse, se non pianeggianti.

In passato è accaduto di frequente del resto di osservare il ritorno di freddo e neve fuori stagione; a maggior ragione potrebbe accadere quest'anno. Una prima testimonianza in tal senso ci arriva dalle mappe bariche previste per la prima decade del mese di marzo.



Si nota ancora la difficoltà dei vortici depressionari di sfondare in maniera netta nel cuore del Mediterraneo, soprattutto quelli accompagnati da una massa d'aria più fredda; ci arrivano quelli che viaggiano "bassi" di latitudine, che difficilmente possono trasportare chissà quale freddo. Sarebbero tuttavia sufficienti per riportare la pioggia su molte regioni e anche la neve in montagna; lo si vede molto bene in questa sequenza prevista tra il 6 ed il 9 marzo, i vortici si alternano da ovest portando maltempo moderato ma poco freddo:

Nella seconda o terza decade di marzo invece (e magari anche nella prima metà di aprile) gli scambi di calore tra le varie latitudini potrebbero risultare molto più accesi, portando il freddo artico a raggiungere con molta più facilità il Mediterraneo o comunque il centro Europa, come mostrano queste altre due mappe: