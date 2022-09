Dal caldo intenso al fresco, guardate come crolleranno le temperature

L'estate è pronta a salutarci in modo pressoché definitivo, soprattutto per quel che concerne il caldo intenso africano. Come ampiamente preannunciato in questo articolo è ormai confermata un'irruzione artica particolarmente intensa a partire dal week-end, la quale produrrà un vertiginoso calo termico da nord a sud, accompagnato da piogge, temporali e venti forti.

Insomma dobbiamo prepararci ad un brusco cambiamento del tempo: in pochi giorni passeremo da un clima pienamente estivo (almeno sul lato termico) ad un clima pienamente autunnale. Tra le situazioni ci sarebbero almeno 10-14°C di differenza, come si evince dalle anomalie previste nei giorni di giovedì e domenica (vedi la mappa in alto).

Il caldo persisterà almeno fino alle prime ore di sabato al sud, mentre al nord già riuscirà a penetrare l'aria molto fresca nord europea. Da sabato sera e soprattutto dalle prime ore di domenica i freschi venti settentrionali irromperanno fin sull'estremo sud dando vita al sensibile calo termico.

Il calo termico maggiore sarà sulle regioni adriatiche, dove domenica si prevedono fino a 5°C sotto le medie del periodo. Nel corso della prossima settimana le temperature scenderanno ulteriormente al sud, tanto che i valori saranno più bassi delle medie di almeno 3-4°C. Se consideriamo che mercoledì 14 e giovedì 15 avremo temperature quasi 10°C superiori alle medie, si prospetta un crollo termico di quasi 13-14°C in pochi giorni!

Eloquenti le temperature previste domenica pomeriggio: