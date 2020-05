Da venerdì 29 maggio ESPLODERANNO i TEMPORALI sull'Italia?

L'alta pressione non sembra avere le carte in regola per monopolizzare il tempo sull'Italia. Fino a giovedi 28 maggio la figura stabilizzante riuscirà a "barcamenarsi" tra correnti più fresche e qualche temporale locale.

Da venerdi 29 maggio si potrebbe avere un cedimento barico vero e proprio, con l'arrivo di aria più fredda ed instabile sullo Stivale. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per le ore centrali della giornata in parola:

Notate l'alta pressione sulla Scandinavia che si collegherà con un ponte all'anticiclone delle Azzorre. Come potete notare, l'Italia non farà parte di questo abbraccio stabilizzante e sarà soggetta ad attacchi di aria fredda sempre piu pressanti (frecce blu).

Il risultato sarà una generale accentuazione dell'instabilità atmosferica con rovesci e temporali che prenderanno di mira in un primo tempo il nord e le aree interne dell'Italia centrale.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 29 maggio secondo il modello americano:

Si nota il nord sotto rovesci e temporali. Fenomeni anche nelle aree interne dell'Italia centrale durante il pomeriggio con limitati sconfinamenti in costa. A ciò si assocerà ovviamente un calo delle temperature massime specie sotto gli eventuali rovesci.

Il tempo migliore lo ritroveremo sulle due Isole Maggiori e sulle estreme regioni meridionali dove il monopolio del sole non dovrebbe essere violato.

