L'inquinamento sull'Italia, soprattutto sulle regioni del nord, è fortemente calato rispetto ad un mese fa: a testimoniarlo è il satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (ESA).



Le immagini che vi mostriamo in alto parlano chiaro: l'inquinamento ed in particolare i livelli di biossido di azoto si sono ridotti drasticamente in 24 giorni (tra il 14 febbraio e l'8 marzo).