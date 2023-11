CROLLA TUTTO nell'ultimo weekend di novembre? TEMPESTA INVERNALE sull'Italia con NEVE?

La prima tempesta di neve invernale potrebbe raggiungere l'Italia tra venerdì 24 novembre e domenica 26 novembre . Lo segnalano da più giorni ormai alcune emissioni dei principali centri di calcolo. L'avevano fatto per la verità un po' in sordina, ma i previsori più attenti, quelli che vanno aldilà della semplice osservazione dei modelli per trarne una previsione a lungo termine, avevano captato che poteva esserci qualcosa di concreto.

La frenata della corrente a getto prevista proprio negli ultimi giorni di novembre, il freddo accumulato nell'area artica da più giorni, senza una valvola di sfogo verso sud, la tendenza dell'alta pressione a spingersi almeno temporaneamente verso le Isole Britanniche, potrebbe favorire davvero uno scambio di calore importante lungo i meridiani.

E così sempre più mappe ipotizzano questo scenario: guardate solo cosa prevede una delle emissioni del modello americano per venerdì 24 novembre a 1500m di quota nell'emisfero nord:

Il freddo sembra orientato a sfondare anche sull'Italia. Le mappe bariche vedono ancora la colata colpire leggermente più ad est della Penisola, ma nei prossimi aggiornamenti l'affondo potrebbe diventare centrale e a quel tempo se ne vedrebbero delle belle.



Intanto ecco alcuni esempi che mettono in evidenza la portata dell'affondo , indipendentemente da dove si formi la depressione che originerà poi il maltempo:

Notate le isobare molto fitte sul Mar di Norvegia, che sottendono venti forti diretti verso sud sino a raggiungere le Alpi con conseguenze certamente nevose sino a quote basse sui settori più a nord e poi in Appennino, ma con risvolti ovviamente ancora tutti da capire, stante la distanza temporale elevata.



La media degli scenari sonnecchia ancora, perchè raccoglie tutto quanto proposto dalle emissioni (da scenari anticiclonici a quelli più estremi di maltempo) e li fonde in un punto di vista intermedio, che non sempre sarà poi quello reale; infatti questi scenari estremi inizialmente vengono visti come "minoritari", se invece poi conquistano spazio nelle emissioni principali, diventano testata d'angolo e anche la media degli scenari si adegua, per ora ci stiamo avvicinando ma siamo ancora un po' lontani da quanto proposto sopra:

RIASSUMENDO

Si va profilando una potenziale tempesta invernale per il fine settimana 25-26 novembre su mezza Europa e probabilmente anche l'Italia, ma la strada per confermarla è ancora lunga, anche se per quanto osservato, non ne siamo così lontani.