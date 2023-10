Crolla l'alta pressione: la prossima settimana tanto maltempo e netto calo termico, ma non ovunque

La prossima settimana si preannuncia molto movimenta dal punto di vista meteorologico con diverse perturbazioni in transito sulla penisola. Dopo un lunghissimo periodo di alta pressione e caldo fuori stagione, finalmente si avrà un deciso mutamento della circolazione atmosferica che convoglierà correnti più instabili di origine atlantica.

Queste correnti veicoleranno anche aria più fresca e infatti all'inizio della settimana assisteremo a un netto calo delle temperature. Particolarmente marcata sarà la flessione sulle regioni centro-settentrionali, dove fra Lunedì e Martedì i valori scenderanno anche al di sotto delle medie. Su parte del Centro e soprattutto al Sud avremo invece correnti sud-occidentali più calde e le temperature, a parte una flessione prevista Lunedì, torneranno a crescere nei giorni successivi mantenendosi sempre al di sopra delle medie.

Si preannuncia dunque un'Italia divisa sotto l'aspetto termico, con condizioni di stampo autunnale sulle aree settentrionali e condizioni ancora simil-estive su quelle meridionali. In mezzo le regioni centrali come una sorta di sparti-acque. Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo il tempo previsto nei primi giorni della prossima settimana analizzando anche quali saranno le aree più interessate dal maltempo.

Lunedì 16 Ottobre - Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti al Centro-Nord. Instabile sulle regioni centrali con piogge e locali temporali, in intensificazione dalla tarda serata/nottata. Qualche pioggia anche su Liguria e Piemonte. Al Sud tempo generalmente asciutto salvo occasionali fenomeni su Nord Puglia, Molise, Campania. Ampi spazi soleggiati su Calabria, Sicilia e aree ioniche. Temperature in netto calo al Centro-Nord con valori massimi che scenderanno sotto i 20 gradi. In lieve calo al Sud dove si toccheranno ancora punte di 26-28 gradi.

Martedì 17 Ottobre - Diffusa nuvolosità al Centro-Nord, instabile soprattutto su regioni centrali e Romagna, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno sulle regioni meridionali. Le temperature si manterranno più o meno stazionarie al Nord, saranno invece in lieve aumento al Centro-Sud.

Tendenza giorni successivi - Probabile nuova perturbazione verso il Centro-Nord, intenso maltempo con rischio nubifragi e forti temporali fra Mercoledì e Giovedì. Variabile con poche piogge al Sud. Clima abbastanza fresco al Centro-Nord, caldo al Sud con temperature in probabile ulteriore aumento per effetto delle correnti di scirocco. Tendenza che potrebbe subire variazioni anche significative.

Seguite i prossimi aggiornamenti su meteolive.it.