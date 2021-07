Cresce il rischio di qualche temporale al nord, sole e caldo sulle altre regioni

Stiamo vivendo la parte più calda dell'estate meteorologica che a livello puramente probabilistico ricade tra l'ultima decade di luglio e la prima decade di agosto. Infatti generalmente in questo periodo stagionale ricadono le giornate più calde e stabili dell'anno, in cui le fasce anticicloniche subtropicali raggiungono la massima estensione verso nord. Per questa ragione in questo particolare periodo è così difficile far entrare delle perturbazioni organizzate sul Mediterraneo e quindi anche sull'Italia. Nei prossimi giorni lo stivale italiano sarà ancora protetto da un campo di alta pressione di origine africana ch pur retrocedendo di qualche chilometro, sostanzialmente non abbandonerà la scena. Analisi in quota del modello americano riferita a domani, domenica 25 luglio:

Le temperature seguiteranno ad essere particolarmente elevate al centro e al sud anche nei primi giorni della prossima settimana. Dal canto loro le correnti occidentali oceaniche tenteranno in più di un'occasione di organizzare qualche corpo nuvoloso sull'Europa centrale e occidentale, dove il tempo resterà instabile anche nei prossimi giorni. Questi corpi nuvolosi faticheranno ad entrare sul nostro Paese, limitandosi a lambire le regioni del nord dove si prevedono condizioni di marginale instablità. In questo contesto potrebbero tuttavia scaturire temporali di forte intensità per la fascia alpina, prealpina e le pianure settentrionali. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia il prossimo martedì 27 luglio: