COVID: radiazione solare e condizioni meteo possono influenzare il contagio

La trasmissione del Covid-19 viene limitata soprattutto dalle restrizioni adottate dai governi ma, secondo il recente studio del WMO, non risulta affatto trascurabile il potenziale ruolo della stagionalità, tipica di molte infezioni respiratorie virali. Dunque è assai probabile che il Covid-19, poichè se ne prevede la persistenza, possa diventare una malattia stagionale.

Pare che il virus sopravviva più a lungo in ambienti freddi con basso tasso di umidità e bassa radiazione ultravioletta. Non è ancora chiaro quanto vento, neve, pioggia, temporali, in altre parole i fenomeni atmosferici incrementino o frenino la diffusione del virus.



Il forte soleggiamento primaverile ed estivo pare invece possa svolgere un ruolo assolutamente inibente sulla trasmissione del virus.

E' possibile che la scarsa qualità dell’aria possa aggravare i sintomi e aumentare i tassi di mortalità per Covid-19, ma non che l’inquinamento influisca direttamente sulla trasmissione per via aerea del virus Sars-Cov-2.

Il team del Research Board Wmo si è trovato però di fronte a prove spesso contradditorie o selettive a causa di carenze metodologiche o nell’acquisizione dei dati.

Si riserva pertanto nei prossimi mesi di rispondere ad alcune domande sul collegamento tra pandemia, meteo, clima e qualità dell’aria. I