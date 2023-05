COVA la botta di FREDDO fuori stagione durante i primi giorni di giugno! I dettagli...

Se ne parla su MeteoLive già da un paio di giorni. Dai primi di giugno tra la Scandinavia e la Russia una massa d'aria decisamente fredda per la stagione, potrebbe mettersi in moto verso sud, sfruttando un canale depressionario già presente nel Mediterraneo e prendendo d'infilata l'alta pressione, sbilanciata verso il nord-ovest del Continente.



Significherebbe iniziare giugno con temperature sotto la media, vento, episodi temporaleschi e una stagione estiva che rimarrebbe parcheggiata ai box ancora per un po'.



A credere di più in questa potenziale evoluzione fresca o molto fresca (per non dire fredda in montagna) ci sono il modello europeo e canadese, che segnalano tra sabato 3 e domenica 4 giugno l'avvicinamento di questa massa d'aria che, a 1500m nel nord Europa toccherà anche i -8°C, non male per essere a giugno, come si vede chiaramente da questa mappa:

Ecco un raffronto tra mappe a livello barico che evidenzia una discreta coincidenza sia nella tempistica che nella posizione del vortice freddo:

Resta da capire quanto possa essere attendibile questa evoluzione: il modello americano opta per un ingresso più soft da ovest di tutta la struttura depressionaria, consegnandoci comunque delle precipitazioni. Tutti insomma fanno riferimento a questa potenziale irruzione fredda per "tarare" l'evoluzione del tempo durante la prima decade di giugno.

Del resto con l'alta pressione in quella posizione anomala, o cambia qualcosa da nord o da nord-est o si rimane in una sorta di limbo, dove l'anticiclone stesso può ancora averla vinta, spingendo la stagione verso l'estate.



Al momento però c'è in vantaggio l'aria fredda e non di poco...Seguite con la consueta passione tutti i nostri aggiornamenti!