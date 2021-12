Cosa succederà dopo NATALE? Nuovo probabile MALTEMPO tra il 27 e il 28 dicembre

Non basteranno la due perturbazioni che transiteranno sull'Italia tra Natale e Santo Stefano. Un terzo sistema frontale probabilmente agirà sulla nostra Penisola tra lunedi 27 e martedi 28 dicembre, apportando un ulteriore carico di pioggia.

Il contesto termico sarà sempre mite in quanto la corrente portante seguiterà ad essere occidentale, ovvero dall'Oceano verso la nostra Penisola. Quindi la neve seguiterà a cadere a quote piuttosto elevate, ovvero sui 1200-1400 metri sulle Alpi e oltre i 1800 metri in Appennino.

Ecco la perturbazione che tra lunedi 27 e martedi 28 dicembre attraverserà l'Italia:

Interessate in un primo tempo le regioni settentrionali e il Tirreno con piogge anche piuttisto intense. Successivamente, la depressione si sposterà verso levante dando origine a maltempo segnatamente lungo il versante adriatico e il meridione, liberando il nord e le regioni tirreniche dalla morsa della pioggia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località