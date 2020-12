Cosa sta succedendo al tempo? Come mai tutte queste perturbazioni?

Ecco la perturbazione che si muove lentamente verso levante, uscendo a passi mesti dalla scena italiana:

Il sistema frontale si avvita attorno ad una depressione che è attualmente posizionata sulle regioni centrali.

Puntando lo sguardo ad ovest, si nota un breve intervallo seguito da una nuova perturbazione che ci interesserà nella giornata di venerdi 11 dicembre.

Anche la pausa anticiclonica attesa per la settimana prossima è stata quasi del tutto cancellata e sostituita dal transito di altre piovose perturbazioni, ma in un contesto più mite.

Cosa sta succedendo al tempo di casa nostra? Per rispondere a questa domanda è d'obbligo allargare lo sguardo alla circolazione generale in atto sul nostro emisfero. La seconda mappa mostra la situazione a scala emisferica prevista per martedi 15 dicembre:

L'osservato speciale è sempre lui, il vortice polare, che con le sue bizze condiziona le sorti dell'inverno anche in sede italica.

Come si può notare dalla mappa, il vortice polare al momento non è compatto sul suo asse, ma disturbato da due intrusioni di aria calda al suo interno; la prima è in sede aleutinica e la seconda operata dal forcing dell'alta pressione russo-siberiana che nei prossimi giorni andrà rafforzandosi.

Tutto ciò impedisce al vortice polare medesimo di compattarsi e di sparare il getto sull'Europa settentrionale con inevitabile allungo dell'alta atlantica verso di noi (il copione maniacale degli inverni scorsi).

Il flusso risulta invece ondulato (onde di Rossby). Le perturbazioni che ci stanno interessando risultano inserite proprio in queste ondulazioni che si muovono da ovest verso est.

Se il vortice polare restasse disturbato anche nelle prossime settimane, si assisterebbe al passaggio di perturbazioni ancora per un lungo periodo, con anche la possibilità di avere episodi freddi successivi. Vedremo...

