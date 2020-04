CORONAVIRUS: pronta la fase 2, ecco come RIPARTIREMO il 4 maggio!

Premessa! Sono tutte ipotesi in attesa del nuovo decreto del Governo! Ogni regione avrà comunque regolamenti diversi da un'altra.



Tutti dovranno osservare scrupolosamente queste norme di sicurezza:

-DISTANZIAMENTO minimo di almeno 1 metro

-USO di MASCHERINE, in alcuni ambienti anche di guanti

-NO ASSEMBRAMENTI



-CITTADINI: torneranno lentamente maggiori margini di movimento ma per gli over 70 le restrizioni continueranno anche oltre, specie se affetti da qualche patologia. Passeggiate concesse a genitori con bambini, ma niente socializzazione (abbracci, giochi comuni), riapertura parchi ma senza assembramenti e forse con giochi accessibili solo singolarmente e a turno. Possibile spostamento da comune a comune concesso, ma da verificare regionalmente.

RIPRESA: lenta e graduale con orari scaglionati di entrata ed uscita dal lavoro. Ad esempio ingresso tra le 6 e le 10, uscita tra le 14 e le 18. Anche sui mezzi pubblici scompariranno quelle resse pazzesche alle fermate del Metrò perché lo scaglionamento porterà grosse limitazioni all'assembramento (tutti seduti in carrozza e distanziati, nessuno in piedi). Dal 27 aprile alcuni settori: moda, edile ed automobilistico potranno riaprire.

NEGOZI: all'entrata gel disinfezione mani, misurazione della febbre, spruzzi con disinfettante speciale all'abbigliamento. Potranno FORSE riaprire negozi di arredamento e abbigliamento, ma da valutare distanze minime, tribunali e uffici commerciali. Difficile possano riaprire i centri commerciali nella fase 2. I bar attigui agli uffici potranno riaprire ma con le opportune norme di distanziamento e niente servizio al tavolo.



DOPO META' MAGGIO: attività di ristorazione con opportune norme di distanziamento, estetisti, parrucchieri, barbieri ma con ingressi singoli e obbligo di mascherina. Non è ancora prevista la riapertura degli hotel.

A GIUGNO con l'inizio della fase TRE: riapertura dei centri sportivi con lezioni individuali o per piccoli gruppi, allenamenti scaglionati, si al tennis. Entro fine giugno probabile riapertura dei mercatini alimentari ed entro fine luglio di tutte le altre attività, comprese, palestre, centri commerciali ma con severe limitazioni e scaglionamento, centri per i tatuaggi e la possibilità di organizzare feste e sagre paesane, pur con mascherina. Tutto questo se il trend dei contagi si ridurrà a zero.

SCUOLE: non prima di settembre e con probabile scaglionamento dell'entrata degli studenti con lezioni che, su turni, proseguiranno anche al pomeriggio e con attività della mensa scolastica tutta da definire.



VIAGGI AEREI: forse già da maggio, o dal 4 o da metà mese, trasporto aereo: i passeggeri dovranno viaggiare distanti e negli aeroporti saranno installati termoscanner per misurare la temperatura.

CALCIO: potrebbero tornare a disputarsi le partite dal 1° giugno ma solo a porte chiuse e limitatamente per i campionati dei professionisti.



DISCOTECHE, CINEMA, CONCERTI e TEATRO: si prospetta ancora un lungo stop, di alcuni mesi per cinema e teatro, anche di più per concerti e discoteche.