Conto alla rovescia verso il CALDO ATROCE

L'ondata bollente ormai non ce la leverà più nessuno. E' quasi impressionante la costanza delle elaborazioni anche a lungo termine nel prevedere il caldo. Era auspicabile un ridimensionamento delle temperature, che purtroppo non ci sarà.

Arriva l'alta pressione africana, quella cattiva, che trasforma le nostre città in forni a cielo aperto. Per fortuna non sembra durare molto, ma sarà una settimana difficile per l'Italia sul fronte delle temperature. Le giornate peggiori saranno mercoledi 21 e soprattutto giovedi 22 giugno quando molte località sfioreranno i 40°.

La prima mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia nel pomeriggio di mercoledi 21 giugno - si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Ecco i 39° nel nord della Sardegna, 38° sulla bassa Lucania e la Romagna, 37° sul Veneto e il Foggiano. Notate come molte località saranno oltre i 35°. Si salveranno solo le aree costiere stante le brezze marine più fresche.

Queste invece sono le temperature attese in Italia nel pomeriggio di giovedi 22 giugno, la giornata forse più critica!

39° su Sardegna, Romagna e bassa Lucania, 38° su Sicilia, Toscana e Val Padana orientale, 37° su Lazio, Foggiano, Campania e Friuli.

La situazione potrebbe cambiare a partire dal prossimo week-end stante l'inserimento di aria meno calda da nord-est, ma avremo modo di riparlarne.

