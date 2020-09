Continua l'estate su quasi tutta Italia, instabile all'estremo sud!

Risveglio estivo per gran parte della penisola quest'oggi, grazie alla nuova ondata di caldo in atto su buona parte dell'Europa centro-occidentale. L'unica esclusa al momento pare proprio la Sicilia, ancora avvolta da nubi, acquazzoni e temporali innescati dalla depressione giunta a metà settimana.

In giornata saranno ancora possibili acquazzoni e temporali isolati sulla Sicilia, in particolare nelle zone interne. Fenomeni possibili anche sull'Appennino lucano-calabrese e nelle zone interne della Campania (Cilento in particolare).

Sul resto della penisola c'è poco da segnalare: l'anticiclone regalerà tempo stabile e soprattutto temperature degne del cuore dell'estate, con massime fino a 34-36°C su Lazio, Campania e foggiano.

Farà decisamente più fresco dopo il tramonto e soprattutto nella notte, come ovvio che sia a metà settembre.

Nei prossimi giorni il caldo continuerà a prevalere soprattutto sul centro-nord, mentre l'instabilità avrà molta resistenza sulle regioni meridionali.